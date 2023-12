Imprese: Pavanelli (M5s), ddl made in Italy è gigantesco specchietto allodole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Il provvedimento per la tutela del made in Italy è un gigantesco specchietto per allodole. Non il primo di questa legislatura, a dire il vero. Il trucco della premiata ditta Meloni-Urso è semplice: travasare denaro da un fondo all'altro, facendo passare agli occhi degli italiani vecchi stanziamenti per nuovi. Il Fondo nazionale per sostenere il made in Italy andrà a drenare larga parte delle risorse del precedente fondo a sostegno delle start up. E andrà a togliere 300 milioni al venture capital, quindi all'innovazione tecnologica. Parliamo di un fondo, questo neonato nell'odierno disegno di legge, i cui criteri e requisiti di accesso restano indefiniti e avvolti nella nebbia. L'unico aspetto nitido sono i giochetti di prestigio del governo, che fa sparire soldi inseriti in un fondo per farli ricomparire in un altro funzionale alla propaganda meloniana". Lo afferma, in una nota, la capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Attività produttive alla Camera, Emma Pavanelli, a seguito dell'approvazione del disegno di legge made in Italy. "A proposito di propaganda: con l'idea del liceo del made in Italy con ogni probabilità si è raggiunto il punto più alto - continua la parlamentare -. Mentre le imprese chiedevano il rafforzamento degli Its academy, il governo degli illusionisti ha pensato bene a questa nuova inconsistente trovata. Per il resto, questo disegno di legge è vuoto e privo di ogni novità concreta. Con il centrodestra disegni di legge e decreti legge si moltiplicano come i pani e i pesci, ma le misure che impattano direttamente sulla vita dei cittadini e delle imprese diminuiscono drasticamente mese dopo mese. Questo è il vero guaio". (Com)