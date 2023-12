Italia-Giappone: oggi a Roma l'assegnazione del premio letterario “Parole in transito”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si svolgerà oggi pomeriggio a Roma la cerimonia di assegnazione del premio “Tokyo-Roma: parole in transito”, giunto quest’anno alla sua seconda edizione. Il riconoscimento è andato alla scrittrice giapponese scrittrice giapponese Aoko Matsuda per il suo libro “Nel paese delle donne selvagge”, pubblicato dalla casa editrice E/O., e al traduttore dell’edizione italiana, Gianluca Coci. Il Premio è un riconoscimento unico nel suo genere ideato nel 2022 con un duplice obiettivo: collaborare alla diffusione della letteratura giapponese contemporanea in Italia e mettere in evidenza il ruolo fondamentale del traduttore, che rende possibile il viaggio dei lettori negli universi contenuti in un libro, interpretando al meglio accadimenti, sentimenti, personaggi e atmosfere nate dalla creatività giapponese, che ci arrivano grazie ad una professione - quella appunto del traduttore - che sa come “interpretare”, “trasferire” e infine “condurre” da una lingua ad un’altra. La Fondazione Italia Giappone ha dato l'avvio a questo progetto con l'entusiastico appoggio del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, del ministero della Cultura, dell'ambasciata d'Italia in Giappone e dell'ambasciata del Giappone in Italia, e ha istituito, come per la prima edizione, una giuria composta da accademici ed esperti di entrambi i Paesi. (segue) (Res)