Italia-Giappone: oggi a Roma l'assegnazione del premio letterario “Parole in transito” (4)

- Matsuda Aoko nei suoi brillanti racconti getta una luce nuova sulle sue protagoniste, sia che siano fantasmi, Yokai (vasto insieme di creature dotate di straordinari poteri), o donne che con loro entrano in contatto, avendo così un rapporto diretto con l’aldilà, o ancora signore con talenti speciali – spesso ossessioni – che vengono designate già in vita ad un futuro di fantasma. Alcune di loro potranno infatti entrare in un’azienda dove lavora solo chi è in possesso di abilità speciali e in cui si produce “l’incenso del ritorno delle anime”. Il responsabile della ditta è il signor Tei, capace di interagire con questo mondo così come con l’altro, un personaggio alla continua ricerca di persone dotate della passione necessaria per diventare fantasmi, il cui numero continua a diminuire di anno in anno. Al contrario di quanto si possa pensare, infatti, non tutti sono capaci di assumere la forma spettrale dopo la morte. Questa strana azienda è il posto in cui donne “arrabbiate” e “selvagge” decidono da sé la propria direzione e assumono il controllo della loro esistenza, trasformandosi – da vive o da morte poco importa – da oggetti del desiderio a soggetti desideranti. (segue) (Res)