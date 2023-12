Italia-Giappone: oggi a Roma l'assegnazione del premio letterario “Parole in transito” (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matsuda Aoko è una scrittrice e traduttrice. Nel 2013, il suo esordio “Sutakkingu kano” (“Impilabile”) è stato candidato al Premio Mishima Yukio e al Premio Noma per scrittori esordienti. Nel 2019 il racconto “Onna ga shinu” (“La donna muore”), pubblicato online su Granta, è arrivato finalista allo Shirley Jackson Award. Nel 2021 la raccolta di racconti “Nel paese delle donne selvagge” è stata selezionata per il Ray Bradbury Prize promosso dal Los Angeles Times e ha vinto, nello stesso anno, il Firecracker Award per la categoria fiction. Ha tradotto in giapponese opere di Karen Russell, Amelia Gray e Carmen Maria Machado. Gianluca Coci è professore ordinario di lingua e letteratura giapponese presso il dipartimento di Lingue e letterature straniere e culture moderne dell'Università di Torino. Esperto di letteratura moderna e contemporanea, ha pubblicato diversi saggi brevi e monografie. È il traduttore italiano delle opere del Premio Nobel Oe Kenzaburo e di numerosi altri autori tra i quali Tanizaki Jun’ichiro, Abe Kobo, Inoue Yasushi, Kirino Natsuo, Murakami Ryu, Takahashi Gen’ichiro, Furukawa Hideo, Abe Kazushige, Kawakami Mieko, Murata Sayaka. Ha vinto nel 2009 il Premio Mario e Guglielmo Scalise per la traduzione letteraria dal giapponese; nel 2020 il premio Appiani per la traduzione letteraria; nel 2022 il Premio nazionale per la traduzione. (Res)