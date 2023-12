Regno Unito: Sunak, il nuovo trattato per il Ruanda darà fastidio e riceverà critiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, durante una conferenza stampa, ha affermato che il governo ha introdotto "la legge anti-immigrazione più dura mai vista", aggiungendo di essere consapevole che il nuovo trattato per il Ruanda “darà fastidio” e riceverà “molte critiche”. "So che a qualcuno darà fastidio e sentirete molte critiche a riguardo, quindi è giusto spiegare perché ho deciso di fare questa cosa", ha detto Sunak. Sottolineando di essere figlio di immigrati, il premier ha dichiarato che il Regno Unito è un "Paese incredibile", dove la maggior parte delle persone è "davvero orgogliosa di diventare britannica". Tuttavia, ha aggiunto Sunak, "l'immigrazione illegale non mina solo il nostro controllo delle frontiere, ma anche il senso stesso di equità, che è centrale nel nostro carattere nazionale". (Rel)