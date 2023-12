Ue: Consiglio adotta posizione negoziale su legge industria emissioni zero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio ha adottato oggi la sua posizione negoziale sul "Net-zero industry act", il regolamento che istituisce un quadro di misure per il rafforzamento dell'ecosistema europeo di produzione di prodotti a tecnologia zero. L'obiettivo principale di questa proposta è accelerare la diffusione industriale delle tecnologie critiche necessarie a sostenere la transizione verso la neutralità climatica, utilizzando la forza del mercato unico per rafforzare la resilienza economica e la competitività dell'Europa. La legge propone di facilitare le condizioni per gli investimenti sulla base di un elenco di tecnologie chiave, semplificando le procedure di concessione dei permessi e dando priorità ai progetti strategici. Propone inoltre di facilitare l'accesso al mercato dei prodotti tecnologici strategici, di migliorare le competenze della forza lavoro europea in questi settori promettenti (in particolare attraverso il lancio di accademie dell'industria net-zero) e di creare una piattaforma per coordinare l'azione dell'Ue in questo settore. Per promuovere l'innovazione, la legge sull'industria a zero emissioni propone la creazione di quadri normativi specifici per lo sviluppo, la sperimentazione e la convalida di tecnologie innovative (noti come sandbox normativi). (segue) (Beb)