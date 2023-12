Ue: Consiglio adotta posizione negoziale su legge industria emissioni zero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge, stabilisce inoltre il parametro indicativo di raggiungere il 40 per cento della produzione per coprire il fabbisogno dell'Ue in prodotti tecnologici strategici, come pannelli solari fotovoltaici, turbine eoliche, batterie e pompe di calore. La proposta stabilisce anche un obiettivo specifico per la cattura e lo stoccaggio del carbonio, con una capacità di iniezione annuale di almeno 50 milioni di tonnellate di CO2 da raggiungere entro il 2030. Come si legge in una nota del Consiglio, la posizione adottata oggi sostiene gli obiettivi principali della legge, ma introduce "diversi miglioramenti", come l'ampliamento del campo di applicazione, il chiarimento delle regole per le procedure di rilascio delle autorizzazioni, l'accesso al mercato e agli appalti pubblici e la promozione delle competenze, della ricerca e dell'innovazione. "Rispetto alla proposta della Commissione, la posizione del Consiglio aumenta l'elenco delle tecnologie strategiche a zero emissioni da 8 a 10, includendo il nucleare e i combustibili alternativi sostenibili. Chiarisce inoltre che ciò non dovrebbe influire né sul diritto degli Stati membri di determinare il proprio mix energetico, né sull'assegnazione dei fondi Ue durante l'attuale bilancio pluriennale", scrive il Consiglio in una nota. (segue) (Beb)