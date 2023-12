Ue: Consiglio adotta posizione negoziale su legge industria emissioni zero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mandato allarga anche l'elenco delle tecnologie net-zero non strategiche alle soluzioni biotecnologiche per il clima e l'energia, ad altre tecnologie nucleari e alle tecnologie industriali trasformative per le industrie ad alta intensità energetica. Inoltre, il mandato prevede una valutazione periodica del regolamento in relazione agli obiettivi fissati, il che apre la porta all'inclusione di altre tecnologie rilevanti in futuro. Secondo la posizione del Consiglio, le tecnologie strategiche a zero emissioni dovrebbero beneficiare di procedure di autorizzazione più snelle e realistiche e di un sostegno aggiuntivo per l'afflusso di investimenti, pur rispettando gli obblighi dell'Ue e internazionali. Inoltre, l'approccio generale include il concetto di aree di accelerazione a zero emissioni che aiuterà gli Stati membri a identificare le sinergie durante i progetti di autorizzazione. Il mandato negoziale approvato include anche il trasporto e le infrastrutture di CO2 nell'ambito delle disposizioni relative alla capacità di iniezione di CO2, ampliando così la catena di valore di questo settore. Esclude invece i piccoli produttori di petrolio e gas dal loro contributo individuale all'obiettivo di capacità di iniezione di CO2 disponibile in tutta l'Unione. (segue) (Beb)