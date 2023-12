Ue: Consiglio adotta posizione negoziale su legge industria emissioni zero (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli appalti e le aste pubbliche, la proposta del Consiglio consente agli Stati membri di applicare sia criteri di prequalificazione che di aggiudicazione. La Commissione definirà questi criteri in un atto di esecuzione e rivedrà il volume messo all'asta sulla base di una valutazione del funzionamento del sistema. Sui sandbox regolamentari l'approccio generale del Consiglio mantiene la possibilità per gli Stati membri di istituire, di propria iniziativa, sandbox normative. "Anche le start-up dovrebbero beneficiare delle misure speciali previste per la partecipazione delle piccole e medie imprese alle sandbox", si legge in una nota del Consiglio. L'orientamento generale concordato oggi formalizza la posizione negoziale del Consiglio e fornisce alla presidenza del Consiglio un mandato per i negoziati con il Parlamento europeo, che ha adottato la propria posizione il 21 novembre scorso. (Beb)