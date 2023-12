Ex Ilva: Pd, situazione al collasso, Stato assuma immediatamente il controllo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Non è nient'altro che carta straccia il memorandum firmato da Fitto con Arcelor Mittal. L'ennesimo inganno, questa volta messo nero su bianco, di un'azienda che tutto vuole salvo la sopravvivenza degli stabilimenti siderurgici del gruppo. Ma qui purtroppo non si tratta solo di un ministro della Repubblica tanto miope e ingenuo da diventare il gioco preferito di una multinazionale". Lo dichiarano i deputati democratici, Andrea Orlando, Marco Sarracino, Cecilia Guerra, Ubaldo Pagano, Vinicio Peluffo, Claudio Stefanazzi, Marco Lacarra. "Qui parliamo di uno dei più grandi poli europei della siderurgia che sta per piombare nella paralisi; parliamo di migliaia di dipendenti mandati allo sbando; di centinaia di milioni di euro di debiti non saldati con le imprese dell'indotto. Insomma, per quanto Fitto ami prendersi la scena, oggi il tema non è affatto la sua ottusità, ma il futuro di un intero sistema industriale. Se il governo è ormai ostaggio della multinazionale indiana, la presidente del Consiglio è a sua volta ostaggio del ministro Fitto che, da strenuo oppositore del passaggio in maggioranza del socio pubblico, sta spingendo l'intera situazione verso un punto di non-ritorno. Il 10 di gennaio - proseguono - decadrà la sospensiva del Tar e l'ex Ilva potrebbe vedersi togliere la fornitura di gas, sancendo un inevitabile blocco di tutte le sue attività. Mentre il rischio che tutto ciò accada è sempre più alto, il governo Meloni è ancora in balia del socio privato, le cui intenzioni sono ormai chiarissime: chiudere gli stabilimenti italiani per garantire agli altri impianti del gruppo nel resto d'Europa un enorme vantaggio competitivo. Se Raffaele Fitto è l'unico a non aver compreso questo messaggio, pretendiamo un sussulto di dignità almeno dalla Presidente del Consiglio e dal Ministro Urso. Lo Stato deve riprendersi l'ex Ilva; deve utilizzare i 680 milioni di euro già versati per assumerne il controllo; deve assicurare alle imprese dell'indotto a partire da quelle commissariate del gruppo ex Ilva come Sanac che costituiscono una parte rilevante dell'economia dei territori interessati, il saldo di tutti i debiti dell'acciaieria; deve garantire alle migliaia di dipendenti un futuro occupazionale; deve mantenere la promessa fatta a Taranto di avviare la decarbonizzazione degli impianti produttivi. E deve farlo subito, immediatamente, isolando le fantasie distruttive di Fitto e riprendendo in mano una situazione sull'orlo del collasso", concludono.(Rin)