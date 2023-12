Superbonus: Testa (Fd'I), commissione di inchiesta è doverosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il superbonus edilizio "si è rivelato un'enorme truffa ai danni dello Stato, che continua a generare disastri: è infatti delle scorse ore una delle tante operazioni delle forze dell'ordine che, questa volta nel napoletano, hanno provveduto al sequestro di crediti per oltre 600 milioni. Il superbonus è stata una misura che ha avuto pochissimo riscontro pratico a fronte di un disastroso buco da 160 miliardi di euro lasciato nelle casse dello Stato. I fondi in questione, bisogna ricordarlo, sono risorse pubbliche che avrebbero potuto essere destinate ad ambiti ben più importanti come per esempio sanità e scuola. Ecco perché istituire una commissione di inchiesta per accertare le responsabilità e gli errori commessi è non solo giusto, ma anche doveroso". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia Guerino Testa, componente della commissione Finanze a Montecitorio. (Rin)