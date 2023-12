Calabria: Ferraris (Fs), investimenti per 13,4 miliardi di euro nei prossimi 10 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo impegnati a investire in Italia “nei prossimi dieci anni circa 200 miliardi di euro. Il 40 per cento sono dedicati al Mezzogiorno, di cui 13,4 miliardi di euro sono dedicati alla regione Calabria”. Lo ha dichiarato l’Amministratore delegato del gruppo Fs italiane, Luigi Ferraris, in occasione della presentazione degli investimenti del gruppo previsti nella regione Calabria. “La Calabria è una regione ricca di storia e cultura. Riveste un ruolo strategico per l’Italia e l’Europa, essendo posizionata al centro dei collegamenti con il Mediterraneo”, ha aggiunto. (Rin)