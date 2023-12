Sardegna: a Cagliari dall'8 al 17 dicembre Vivi il Natale 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo predisposto un ricco programma di animazione che l'Amministrazione ha fortemente voluto per dare la possibilità a tutte le famiglie, indistintamente, di respirare l'aria di Natale e poter trascorrere qualche ora di divertimento in totale serenità”. lo ha detto l'assessore alle Attività Produttive e Turismo del Comune di Cagliari, Alessandro Sorgia che venerdì 8 dicembre 2023 alle 10 parteciperà, nel padiglione C della Fiera di Cagliari, all'inaugurazione della edizione 2023 di “Vivi il Natale”. Ad attendere i visitatori nell'ingresso di viale Diaz della Fiera di Cagliari, ci sarà Babbo Natale, accompagnato da Topolino e numerose altre mascotte della Disney. Baby dance, spettacolo di bolle di sapone giganti e tante altre attrazioni intratterranno bambini e adulti. Dalle 15 spazio al trucca bimbi mentre alle 17 la Fiera si animerà con le note del concerto di musica anni '80, '90 e 2000 del gruppo musicale Big Mama. Gli appuntamenti proseguiranno fino al 17 dicembre 2023. (Rsc)