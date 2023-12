Trasporto aereo: Musolino (Iv), Antitrust indaghi su aumenti biglietti aerei last minute per isole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I prezzi dei biglietti aerei per le isole, Sicilia e Sardegna, salgono via via che ci si avvicina al giorno del volo. Si arriva al paradosso dei ticket last minute che costano cinque volte più del normale, mentre di solito dovrebbe scendere. Ho chiesto conto di questa distorsione all'Autorità garante della concorrenza durante l'audizione in bicamerale insularità. Il segretario Guido Stazi ha convenuto che si tratta di una anomalia e ha assicurato che indagheranno". Lo dice la senatrice di Italia viva Dafne Musolino, componente della Commissione bicamerale sull'insularità. "Ho posto anche il tema della mancata adesione di Ryanair al contributo previsto dalla regione Sicilia per i passeggeri siciliani - aggiunge Musolino - 24 milioni di euro sotto forma di rimborso e non di sconto sui biglietti. Una scelta, quella del vettore irlandese, che considero inspiegabile, e una lesione dei diritti del consumatore. L'Antitrust ritiene di non poter entrare nel merito. Presenterò quindi una richiesta formale all'autorità per fare luce sulla questione". (Rin)