Sardegna: Regionali 2024, vertice dei centristi ad Arborea

- Grandi manovre per i partiti "minori" dell'alleanza di centrodestra in Sardegna. Sardegna al Centro 20 Venti, movimento guidato da Antonello Peru e Stefano Tunis, si prepara a un importante appuntamento fissato per il prossimo 15 dicembre all'Horse Country Resort di Arborea, che vedrà la partecipazione di coordinatori locali, possibili candidati al Consiglio, iscritti e simpatizzanti. L'obiettivo è fare il punto sulla piattaforma programmatica della coalizione, alla quale il movimento ha contribuito con i suoi 10 punti distintivi. Antonello Peru guiderà la discussione, coinvolgendo i centristi per delineare la linea d'azione da adottare in vista del prossimo voto. (segue) (Rsc)