Decreto Anticipi: Paita (Iv), no soldi per sanità, sì per emendamenti Lotito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ciò che non possono Meloni e Salvini può il senatore Lotito, che è il vero capo della maggioranza. Dobbiamo dargliene atto. Non si trovano i soldi per la sanità che è al collasso ma si trovano per gli emendamenti di Lotito". Lo ha detto in Aula al Senato la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice di Italia viva, durante la votazione degli emendamenti al decreto Anticipi. "Questo provvedimento, dopo gli emendamenti di Lotito, presentato in commissione Bilancio a saldo zero, è via via diventato a saldo molto variabile. Invece, per i medici e gli infermieri trattati in maniera indecente, e per i tagli delle pensioni di chi ha rischiato la vita durante il Covid, tutto questo non si può fare", ha aggiunto Paita. (Rin)