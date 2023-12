Ue: Commissione presenta proposta revisione norme su benessere animali domestici e trasporto capi da allevamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha proposto oggi la riforma delle norme europee sul benessere degli animali durante il trasporto. La riforma, che l'esecutivo Ue definisce come "la più grande da 20 anni a questa parte" propone, per la prima volta in assoluto, standard uniformi nell'Ue per l'allevamento, la detenzione e la gestione di cani e gatti negli stabilimenti di allevamento, nei negozi di animali e nei rifugi. Il pacchetto comprende anche una revisione delle attuali norme dell'Ue per gli animali da trasporto che mirano a migliorare il benessere di 1,6 miliardi di animali trasportati ogni anno da e verso l'Ue. Infine, la Commissione propone ulteriori misure per affrontare l'iniziativa dei cittadini europei (Eci) "Europa senza pellicce", che chiede di vietare l'allevamento di animali da pelliccia e la vendita di prodotti contenenti tali pellicce nel mercato unico. La Commissione accoglie con favore l'iniziativa e riconosce che il benessere degli animali rimane una forte preoccupazione per i cittadini europei. Sul trasporto di animali, la proposta chiede che i tempi di viaggio saranno ridotti e che, durante i lunghi viaggi, gli animali siano scaricati per periodi di riposo, alimentazione e abbeveraggio. (segue) (Beb)