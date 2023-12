Ue: Commissione presenta proposta revisione norme su benessere animali domestici e trasporto capi da allevamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per migliorare il benessere di cani e gatti provenienti da allevamento, per cui in Europa esistono diverse prove di pratiche al di sotto degli standard e di abuso, nonché di commercio illegale in crescita (con un grande incremento del mercato online), la Commissione europea ha proposto standard minimi per l'allevamento, la custodia, la cura e il trattamento in tutta l'Ue. Non sono invece previste nuove norme per i cittadini e i proprietari di animali domestici. Inoltre, requisiti rigorosi di tracciabilità, insieme a controlli automatizzati per le vendite online, aiuteranno le autorità a controllare l'allevamento e il commercio di cani e gatti, così come gli acquirenti, a verificare che l'identificazione e la registrazione siano corrette. Gli Stati membri dovranno offrire una formazione a chi si occupa di animali, e chiunque acquisti un cane o un gatto dovrà essere informato sull'importanza di una proprietà responsabile. Infine, le importazioni di cani e gatti dovranno rispettare standard di benessere equivalenti. Infine, la Commissione europea ha incaricato l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) di fornire un parere scientifico sul benessere degli animali da pelliccia. Sulla base di questo contributo scientifico e di una valutazione degli impatti economici e sociali, la Commissione comunicherà l'azione più appropriata da intraprendere. Le due proposte legislative saranno presentate al Parlamento europeo e al Consiglio. (Beb)