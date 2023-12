Algeria: ambasciata d’Italia avvia procedura di riconoscimento facciale per facilitare richiesta visti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’ambito delle attività di coordinamento e miglioramento dei servizi consolari italiani in Algeria, l’ambasciatore d’Italia, Giovanni Pugliese, alla presenza dei responsabili della Società Vfs-Global (partner in Algeria per l’erogazione di tali servizi), ha oggi inaugurato una nuova modalità per la prenotazione di appuntamenti di domande di visto Schengen, attraverso l’utilizzo di una applicazione che prevede anche il riconoscimento facciale. La nuova procedura verrà attivata nelle prossime settimane per richiedere appuntamenti per visti business e turismo nei sei centri fissi presenti sul territorio algerino (Algeri, Orano, Costantina, Annaba, Ghardaia e Adrar) e nell’unità mobile “pop-up” (al momento operativa a Béjaia). “Si tratta” come sottolineato dall’ambasciatore Pugliese durante la cerimonia “di una nuova strategia volta a garantire, da un lato, una maggiore sicurezza e trasparenza durante tutto l’iter di richiesta del visto da parte degli utenti residenti in Algeria. Dall’altro, l’iniziativa è destinata a prevenire l’utilizzo, da parte degli utenti, di servizi a pagamento offerti da terzi, come cyber-café e agenzie di viaggio locali”. (segue) (Com)