Algeria: ambasciata d’Italia avvia procedura di riconoscimento facciale per facilitare richiesta visti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In effetti, a fronte di una domanda sempre più in crescita di richieste di visti da parte del pubblico algerino per recarsi in Europa, negli ultimi tempi si è registrato un aumento della diffusione di enti privati che, anche attraverso l’utilizzo dei social media, si offrono come intermediari per prenotare appuntamenti dietro pagamento. Tale fenomeno è stato discusso a livello locale anche in ambito europeo. Con il fine di prevenire tale fenomeno, l’ambasciata d’Italia ad Algeri, d’intesa con i competenti uffici del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, ha dato mandato alla società Vfs – Global di sviluppare, per la prima volta, un nuovo meccanismo con l’utilizzo del “riconoscimento facciale” per garantire una più efficace identificazione del richiedente sin dall’avvio della procedura. Quest’ultima avrà una durata massima di 20 minuti e prevedrà al suo termine lo scatto di una foto del richiedente. L’immagine, in modalità “selfie” e registrata su un portale dedicato (nel rispetto della normativa Ue in materia di privacy), sarà inclusa nella ricevuta di appuntamento che verrà rilasciata telematicamente e richiesta al momento della presentazione del dossier presso i Centri VfSs – Global come prova di avvenuta registrazione. L’iniziativa garantirà agli utenti residenti in Algeria una maggiore accessibilità al portale dedicato agli appuntamenti. L’ambasciata ha in tal senso avviato una intensa campagna di comunicazione per illustrare la nuova modalità di richiesta. (Com)