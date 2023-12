Patto stabilità: Damiani (FI), ok a risoluzione per vincoli sostenibili e più crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio la commissione Bilancio e la relatrice Mennuni per l'importante lavoro che è stato svolto su una materia difficile come la governance economica dell'Ue. L'auspicio della Commissione, nella risoluzione approvata oggi, è che nella riforma del patto di stabilità siano bilanciate l'esigenza di riduzione del debito, che deve avvenire in tempi ragionevoli e sostenibili, con la previsione di adeguati spazi per delle politiche di crescita economica e di sviluppo". Lo ha detto il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio, Dario Damiani, intervenendo in Commissione. "Siamo convinti - ha proseguito - che per alcune tipologie di spesa servano trattamenti differenziati. Penso agli investimenti, alle risorse per la difesa e a quelle per l'implementazione dei programmi di investimenti europei. Il contenimento del debito è un impegno che tutti condividiamo, ma siano allo stesso modo consapevoli che è necessario puntare sugli investimenti per far correre il Paese", ha concluso. (Rin)