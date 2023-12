Ucraina: Naryshkin, potrebbe diventare "un secondo Vietnam" per gli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti rischiano di restare coinvolti in un "secondo Vietnam" in Ucraina. Lo ha sostenuto il direttore del Servizio di intelligence internazionale della Russia (Svr) Sergej Naryshkin in articolo pubblicato sulla rivista dello Svr "Razvedchik". "C'è un'elevata probabilità che un ulteriore sostegno alla giunta di Kiev, soprattutto in considerazione della crescente 'tossicità' del tema ucraino per l'unità transatlantica e la società occidentale nel suo insieme, accelererà il declino della credibilità internazionale dell'Occidente", ha affermato Naryshkin. L'esponente del governo ha sottolineato poi che l'Ucraina si trasformerà in un "buco nero che assorbe risorse materiali e umane". "Alla fine, gli Stati Uniti rischiano di organizzare un 'secondo Vietnam' che ogni nuova amministrazione statunitense dovrà affrontare fino a quando una persona sana di mente che avrà abbastanza coraggio e determinazione per chiudere questo 'cratere' non salirà al potere a Washington", ha concluso il direttore dell'Svr. (Rum)