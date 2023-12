Romania: ex premier Citu accusato di complicità in abuso d'ufficio su caso vaccini Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro romeno Florin Citu è stato accusato di complicità in abuso d'ufficio nel caso dell'acquisizione di vaccini anti Covid durante la pandemia. Gli inquirenti ritengono che siano state ordinate troppe dosi, con un danno stimato dalla Direzione nazionale anticorruzione (Dna) per oltre un miliardo di euro. Lo si apprende da un comunicato della stessa Dna. Dal canto suo, Citu sostiene di non aver infranto la legge e di avere fiducia nella giustizia. Attualmente senatore, il liberale Florin Citu ha perso l'immunità parlamentare dopo il voto in aula dei colleghi, la settimana scorsa. Il fascicolo dei vaccini riguarda anche gli ex ministri della Salute dell'Unione salvate Romania (Usr), Vlad Voiculescu e Ioana Mihaila, che compariranno davanti alla Procura nei prossimi giorni. (Rob)