8 dicembre: Coldiretti, oltre mezzo milione presenze in agriturismi

- Sono oltre mezzo milione le presenze dei vacanzieri italiani che hanno scelto di alloggiare negli agriturismi nel ponte dell’Immacolata, spinti dalla collocazione favorevole della festività. E’ quanto emerge dalle prime stime di Coldiretti e di Terranostra Campagna amica per la ricorrenza dell’8 dicembre che rappresenta il primo vero banco di prova per il turismo di Natale. Una scelta dettata da una rinnovata spinta - sottolinea la Coldiretti in una nota - a una vacanza di prossimità, con la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane che vengono apprezzati da molti degli italiani che saranno in viaggio durante il ponte. Le strutture hanno, peraltro, incrementato l’offerta con servizi innovativi per sportivi, nostalgici delle tradizioni, curiosi e ambientalisti, ma anche con attività culturali come la visita di percorsi archeologici o naturalistici o wellness. Senza dimenticare le attività più strettamente legate al Natale come i corsi di cucina per la preparazione delle specialità delle feste o le lezioni di addobbo per l’allestimento dell’albero. (segue) (Com)