Imprese: UniCredit Foundation, oltre 3 milioni di euro a vincitori Call for Education 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit Foundation è lieta di annunciare i vincitori della "Call for Education 2023". Sono 18 i progetti di organizzazioni non profit premiati, con un totale di quasi 3.250.000 euro per sostenere il loro lavoro con gli studenti delle scuole secondarie (fascia di età 11-19 anni) in 10 diversi Paesi in cui UniCredit opera. UniCredit Foundation, la fondazione corporate del Gruppo UniCredit - si legge in una nota -, ha lanciato la "Call for Education 2023" a giugno. Con questa iniziativa, volta a combattere le disuguaglianze educative in Europa, le banche del Gruppo sono state invitate a individuare fino a cinque progetti sociali di eccellenza nei territori di UniCredit, incentrati sul contrasto all'abbandono scolastico, sulla promozione del percorso universitario e sulla fornitura ai giovani delle competenze necessarie a favorire l’accesso al mercato del lavoro. Un totale di 175 candidati è stato esaminato da un Comitato di valutazione appositamente costituito, che ha selezionato le iniziative vincenti in 10 Paesi del Gruppo UniCredit: Austria, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Italia, Serbia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Questa iniziativa si va ad aggiungere alla "Call for Education: Romania e Bulgaria", che ha assegnato, sempre quest'anno, 500.000 euro a 4 progetti di organizzazioni non profit volti ad affrontare il tema delle disuguaglianze educative nei due Paesi. Queste iniziative paneuropee per promuovere l'uguaglianza educativa degli studenti, insieme alla partnership recentemente annunciata dalla Fondazione con la rete educativa globale Teach For All, sono un'ulteriore prova del forte impegno di UniCredit Foundation per sprigionare il potenziale delle prossime generazioni europee. (segue) (Com)