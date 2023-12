Imprese: UniCredit Foundation, oltre 3 milioni di euro a vincitori Call for Education 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvia Cappellini, direttore generale di UniCredit Foundation, ha dichiarato: "Per dare ai nostri giovani in Europa la possibilità di sprigionare tutto il loro potenziale non bastano i finanziamenti. Bisogna promuovere pari opportunità educative per loro, ovunque si trovino in Europa. Ciò implica la creazione di partnership con istituzioni educative ed enti locali per co-creare programmi su misura che rispondano alle esigenze specifiche delle comunità che serviamo. La presenza paneuropea di UniCredit offre a UniCredit Foundation l'opportunità unica, attraverso la rete di banche del Gruppo, di sostenere i giovani svantaggiati in tutto il continente e di contribuire a creare per loro un futuro più brillante. Sono estremamente soddisfatta dei risultati di questa iniziativa e non vedo l'ora di vedere come questi 18 progetti avranno un impatto sui giovani nei rispettivi territori". I vincitori in Italia: Non-profit: Soc. Coop. Soc. In-presa Progetto: GO-Pro - Giovani Orientati al PROtagonismo (impatto su 715 studenti) Area: Lombardia (Monza e Brianza, province di Lecco e Como) Il programma prevede 5 corsi: Alziamo la media e fuori dalla Media per i giovani dai 12 ai 16 anni che non riescono a completare il primo anno della scuola secondaria di primo grado, fornendo un aiuto specifico a scuola e a casa; Laboratori del Fare per offrire momenti di orientamento laboratoriale, in modo che i giovani siano stimolati a praticare attività tecnico-pratiche; Orientamento rivolto ai giovani che frequentano il secondo anno della scuola secondaria di primo grado, a rischio di abbandono scolastico; La casa dei Mestieri aperta a tutti i giovani che hanno abbandonato il secondo anno della scuola secondaria di primo grado e hanno bisogno di riprendere il loro cammino all'interno di relazioni significative; In-Circolo è un centro di aggregazione giovanile di In-Presa la cui priorità è promuovere il benessere dei giovani di 15-20 anni per aiutarli a non essere apatici e potenziare la loro autostima dando loro strumenti utili per affrontare le difficoltà scolastiche. Non-profit: Centro Calabrese di Solidarietà Progetto: Yei! - Youth Education Improvement (impatto su 100 studenti della scuola primaria 12- 14 anni; 100 studenti scuola secondaria 15-18 anni; 70 famiglie in condizioni di disagio e 50 insegnanti) Area: Calabria – diverse città Yie! è un progetto sperimentale condotto in collaborazione con l'assessorato alle Scuole della regione Calabria. L'obiettivo è quello di creare un partenariato regionale di changemaker nel campo dell'istruzione, sviluppando un modello innovativo volto a ridurre il numero di Neet e di abbandoni scolastici. Azioni: - Bando per le scuole per individuare le 10 scuole partecipanti. Quelle selezionate vinceranno un premio di 1000,00 euro; saranno ufficialmente coinvolte nella rete Yei! e ospiteranno uno dei 10 centri pilota contro lo svantaggio educativo. Nei centri pilota contro lo svantaggio educativo gli studenti a rischio di abbandono riceveranno un tipo di supporto innovativo attraverso focus group guidati dagli studenti e la supervisione degli insegnanti. Programmi estivi di orientamento scolastico e professionale ed esperienza; stage di due mesi per studenti di 18-19 anni nei settori dell'informatica, dei servizi sociali, dell'assistenza sanitaria o legale. Non-profit: Coop. Soc. Comunità Papa Giovanni XXIII Project: Sos No One Out - Empowerment of students, school staff and parents to prevent the early school leaving (a beneficio di 3300 studenti - 90 docenti - 150 genitori - 5 dirigenti scolastici) Geography: Zelo Buon Persico (distretto di Lodi, Regione Lombardia), Viserba e Misano (distretto di Rimini, regione Emilia-Romagna), Erice (Distretto di Trapani) e Viagrande (distretto di Catania) in Sicilia. Il programma intende identificare e mitigare i fattori di rischio che possono portare all'abbandono scolastico, lavorando insieme agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie per prevenirlo. L'obiettivo specifico del programma è costruire nelle 5 scuole coinvolte un ambiente di sostegno che promuova l'apprendimento, la consapevolezza di sé, le abilità di vita e le opportunità per gli studenti di esprimersi secondo i propri interessi e attitudini. (Com)