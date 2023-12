Roma: Atzeni (Uiltrasporti), costi taxi in crescita ma stallo su tariffe, pronti a protesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costi per la gestione dei taxi "sono in ascesa" ma sull'aggiornamento delle tariffe "ancora non vediamo la luce in fondo al tunnel" e quindi non sono escluse "azioni di protesta". È quanto spiega in una nota Alessandro Atzeni coordinatore del settore taxi per Uiltrasporti Lazio. "Il nuovo anno è alle porte - afferma Atzeni - e, come di consueto, arriveranno i soliti aumenti come quello già previsto delle assicurazioni Rc, che andranno ad appesantire ulteriormente la categoria dei tassisti. Nonostante questo, sono passati più di quattro mesi dall'insediamento della commissione deputata alla strutturazione delle nuove tariffe e ancora non vediamo la luce in fondo al tunnel; questo è francamente inaccettabile. Mentre in altri settori lavorativi, per far fronte ai continui aumenti dei costi di gestione, si interviene in maniera autonoma sull'applicazione delle tariffe dei propri beni e servizi, i tassisti che, è sempre bene ricordarlo, hanno beneficiato degli ultimi adeguamenti economici dodici anni fa, assistono al tam tam mediatico circa il rilascio di nuove licenze, sull'onda dell'eccezionale presenza turistica durante l'ultima stagione estiva, e contestualmente non registrano alcuna misura messa praticamente in atto al fine di salvaguardare le lavoratrici ed i lavoratori del trasporto pubblico non di linea". (segue) (Com)