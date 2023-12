Roma: Atzeni (Uiltrasporti), costi taxi in crescita ma stallo su tariffe, pronti a protesta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ad esempio, - continua il sindacalista della Uiltrasporti Lazio - stiamo ancora aspettando che la giunta comunale deliberi la sospensione delle tariffe predeterminate da e per gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, ormai diventate insostenibili anche a causa del traffico congestionato, oltre che l'applicazione delle norme antiabusivismo presenti nel regolamento comunale. L'auspicio - conclude Atzeni - è che l'assessore Patanè dimostri finalmente la volontà di risolvere queste problematiche con atti concreti, in assenza dei quali non ci rimarrà che calendarizzare le sacrosante azioni di protesta previste dalla legge". (Com)