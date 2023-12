Myanmar: il Vietnam ha rimpatriato oltre mille connazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 1.020 il numero dei cittadini del Vietnam rimpatriati dal Myanmar a causa dei conflitti in corso. Lo riferisce il portale del governo vietnamita, precisando che sono stati organizzati sei voli di rimpatrio negli ultimi due giorni e nove in totale finora. Il Vietnam ha offerto aiuto anche all’Egitto, alla Malesia e a Singapore nell’evacuazione dei loro cittadini dal Myanmar, in particolare dallo Stato settentrionale di Shan, dove infuria lo scontro tra le milizie ribelli e le forze armate agli ordini del governo militare. Hanoi ha messo in guardia i suoi connazionali da offerte di lavoro sospette in Myanmar.(Fim)