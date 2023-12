Agricoltura: Pd, salvare produzione pere con misure urgenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crolla la produzione delle pere nel nostro Paese. Prossimi al default, se non interverranno adeguati sostegni oltre quelli inadeguati stanziati dal governo che non bastano nemmeno a coprire i forti incrementi dei costi di coltivazione, a fronte peraltro del crollo del 75 per cento della produzione nel 2023 dovuto alle avversità climatiche. Una situazione drammatica per il comparto della pericoltura, rimarcata in una interrogazione al ministro dell'Agricoltura, presentata dal gruppo Pd della commissione Agricoltura della Camera, con le prime firme firme del capogruppo Stefano Vaccari e dei deputati Antonella Forattini, Stefania Marino e Andrea Rossi. La pera è il prodotto ortofrutticolo che ha subito il maggior calo nell'ultimo quinquennio. Cambiamenti climatici e impatto di insetti e parassiti sono stati negli ultimi anni i grandi nemici della pericoltura: nel 2019 la cimice asiatica, nel 2021 le gelate tardive, nel 2022 la siccità, per finire nel 2023 con nuove gelate e i danni dell'alluvione. Al calo della produzione si è aggiunto anche un progressivo calo dei prezzi per via del deterioramento qualitativo. Le province di Ferrara e di Modena sono le aree più colpite. A Modena manca l'80 per cento delle pere, a Ferrara il 60 per cento. I dieci milioni di euro stanziati dal governo a titolo di ristori sono assolutamente insufficienti. Sulla base di stime recenti, l'indennizzo per ogni produttore sarebbe pari a meno di 1.000 euro per ettaro, una cifra che non coprirebbe neanche il forte incremento dei costi di produzione, che quest'anno è stato di circa 5.000 euro per ettaro. Oggi coltivare un ettaro di pero costa più di 20 mila euro. Per questo i parlamentari del Pd, raccogliendo l'appello per un intervento straordinario che i vertici del Consorzio di tutela della pere dell'Emilia-Romagna Igp, dell'Oi pera e del Consorzio "Una pera" hanno rivolto al governo, hanno deciso di interrogare il Ministro Lollobrigida per sapere quali urgenti iniziative intende adottare per reperire nuove e ulteriori risorse finanziarie a sostegno del settore della pericoltura volte a sostenere direttamente il reddito delle aziende agricole interessate. (Rin)