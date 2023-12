Sanità: Università Cattolica, a Roma convegno internazionale su sfide bioetiche cura neonatale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bio-ethical issues in neonatal critical care" è il titolo del convegno internazionale che si terrà lunedì 11 dicembre dalle ore 8.45 al Centro Congressi (Sala Italia) del campus di Roma dell’Università Cattolica (Largo F. Vito, 1). L’iniziativa nasce in seno alla collaborazione tra il Centro di Ateneo di Bioetica e Scienze della Vita e la Pontificia Accademia per la Vita con l’obiettivo di presentare lo stato dell’arte e le prospettive delle questioni bioetiche nell’ambito della cura neonatale. All’incontro interverranno esperti nazionali e internazionali che porranno l’attenzione su alcune tematiche, in particolare: l’importanza della collaborazione tra diverse figure professionali (fra cui neonatologi, ginecologi-ostetrici, anestetisti-rianimatori, bioeticisti e specialisti della sanità pubblica), per un approccio sistemico alle cure neonatali ed una "presa in carico" dei piccoli pazienti che sia davvero efficace; la sinergia con i rappresentanti delle istituzioni, i decisori politici e i referenti dell’industria del settore. (segue) (Com)