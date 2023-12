Sanità: Università Cattolica, a Roma convegno internazionale su sfide bioetiche cura neonatale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalle ore 9.15 esperti e docenti si alterneranno nelle relazioni sui temi del convegno, analizzati in cinque sessioni: "Ethical issues at the pre-/post-natal interface", "Inequalities in neonatology: three open questions", "Medical and ethical leadership in neonatology", "Ethics and neonatal drugs", "Ethics and neonatal technology". Fra i principali relatori si segnalano la professoressa Alexandra Benachi, Ordinario di Ostetricia (Université Paris Saclay), il professor Daniele De Luca, Ordinario di Neonatologia (Université Paris Saclay) e Past-President Espnic, la professoressa Maria Luisa Di Pietro, Associato di Medicina Legale (Ucsc) e vicepresidente del Comitato Nazionale di Bioetica, il professor Martin Kezsler, Ordinario di Neonatologia (Brown University), professor Antonio Lanzone, Ordinario di Ginecologia e Ostetricia (Università Cattolica), la professoressa Neena Modi, Ordinario di Neonatologia (Imperial College), il professor Fabio Mosca, Ordinario di Neonatologia (Università di Milano) e Past-President Sin ed il professor Walter Ricciardi, Ordinario di Igiene generale e applicata (Università Cattolica). (Com)