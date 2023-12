Ue-Cina: von der Leyen, affrontare squilibri e differenze nei rapporti commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è il più importante partner commerciale dell'Ue, "ma ci sono evidenti squilibri e differenze che dobbiamo affrontare". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso dell'incontro avuto con il presidente cinese Xi Jinping, a Pechino. "Entrambi riconosciamo l'importanza di ridurre il rischio e di rafforzare la resilienza delle nostre economie. Per questo l'Unione europea sta lavorando per garantire la sicurezza delle sue catene di approvvigionamento, delle infrastrutture critiche e delle basi tecnologiche e industriali. Discuteremo di come continuare la nostra cooperazione sul cambiamento climatico e di come aumentare la nostra cooperazione sulle regole globali per l'intelligenza artificiale", ha aggiunto. "Il modo in cui possiamo gestire le nostre relazioni e i significativi interessi economici e geopolitici comuni che abbiamo è importante sia per l'Unione europea che per la Cina. Perché ha un impatto diretto sulla prosperità e sulla sicurezza dei nostri popoli. A volte i nostri interessi coincidono. Quando non coincidono, dobbiamo affrontare e gestire responsabilmente le nostre preoccupazioni. Per questo motivo accolgo con favore l'opportunità di avere oggi scambi franchi e aperti, che sono alla base di una relazione costruttiva", ha concluso von der Leyen. (Beb)