Regno Unito: Braverman nega accuse su complotto per far cadere governo di Sunak

- L'ex ministra dell'Interno britannica, Suella Braverman, ha affermato che non sta complottando attivamente per far cadere Rishi Sunak come leader del Partito conservatore e primo ministro. Braverman ha anzi affermato di auspicare che Sunak guidi il partito alle prossime elezioni. "Voglio che il primo ministro riesca a fermare l'immigrazione illegale. E ha detto che avrebbe fatto tutto il necessario per raggiungere questo obiettivo", ha detto Braverman, aggiungendo: "Se riesce a farlo sarà in grado di condurci alle prossime elezioni dicendo ai cittadini che abbiamo mantenuto questo importantissimo impegno". (Rel)