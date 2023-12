Salute: al policlinico Gemelli di Roma nuova edizione di "Special cook" con la chef Bowerman

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la nuova edizione di "Special cook" con un ospite d'eccezione, la chef stellata Cristina Bowerman. Domenica scorsa, 3 dicembre, nella Uo di oncologia pediatrica del policlinico universitario Gemelli Irccs sono stati riaccesi i fuochi della special kitchen dei laboratori di cucina realizzati in collaborazione con "Officine Buone" e attivati per i piccoli pazienti oncologici, grazie anche alle donazioni raccolte in memoria dello chef Alessandro Narducci. Lo riferisce in una nota il policlinico Gemelli di Roma. L'originale estemporanea di cucina con la chef stellata Cristina Bowerman è il primo appuntamento dopo l'interruzione causata nel 2020 dalla pandemia da Covid-19. La Uo di oncologia pediatrica, diretta dal professor Antonio Ruggiero, ha già realizzato in passato periodici laboratori di cucina in reparto, registrando un grande successo tra i piccoli pazienti e migliorando la qualità di vita e dell'assistenza durante l'ospedalizzazione. Il Progetto è stato potenziato grazie al connubio con Officine Buone, organizzazione di volontariato promotrice di un innovativo progetto che porta gli chef negli ospedali con una funzione ricreativa, ma anche di educazione alla buona alimentazione. (segue) (Com)