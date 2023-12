Salute: al policlinico Gemelli di Roma nuova edizione di "Special cook" con la chef Bowerman (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I laboratori di cucina, coordinati dall'equipe psicologica della Uo di oncologia pediatrica, sono mirati a coinvolgere bambini e ragazzi ricoverati attraverso il gioco e la curiosità nell'esperienza della scoperta del gusto, e sono realizzati grazie alla collaborazione con la Uo di psicologia clinica, diretta dalla professoressa Daniela Chieffo, la Uo Nutrizione clinica e l'azienda Serenissima. "L'alimentazione è un aspetto molto importante nella gestione globale delle persone ricoverate – spiega Antonella Guido, psicologa psicoterapeuta della Uo di oncologia pediatrica -. L'importanza del progetto è legata agli aspetti di criticità che nel paziente pediatrico oncologico assumono maggior peso. Le sequele legate alla malattia e ai trattamenti terapeutici rischiano di alterare il rapporto che i pazienti hanno con il cibo e con l'alimentazione, in una fase delicata dello sviluppo". Per questo, oltre a messaggi di educazione alla sana alimentazione, i laboratori hanno l'obiettivo di creare uno spazio interattivo per ridefinire, in un'ottica positiva, il rapporto che i piccoli pazienti hanno con il cibo. (Com)