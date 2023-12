Ucraina-Usa: Umerov e Austin hanno discusso piani bellici e strategia per il 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa ucraino Rustem Umerov e il segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin hanno discusso il piano delle operazioni belliche in Ucraina per il 2024. Lo ha reso noto il ministero della Difesa ucraino su Facebook. "Le parti hanno discusso gli obiettivi strategici e il piano operativo dell'Ucraina per il 2024. Separatamente, i ministri hanno discusso lo sviluppo della cooperazione di difesa congiunta e l'attrazione di investimenti nel complesso militare-industriale", si legge nel messaggio. Secondo il dicastero, ha avuto luogo "un dialogo onesto e aperto" sulla localizzazione di produzione di armi e munizioni in Ucraina, le esigenze e capacità dei due Paesi nel settore militare e le possibilità per lo sviluppo della collaborazione. Inoltre, Umerov e Austin hanno parlato dell'ulteriore sostegno di Washington all'Ucraina. "Un'attenzione particolare è stata prestata all'aumento di difesa aerea. E' particolarmente importante nel periodo invernale", ha sottolineato il ministero della Difesa ucraino. Infine, Umerov e Austin hanno discusso l'addestramento dell'esercito ucraino secondo gli standard della Nato e le fortificazioni militari. (Kiu)