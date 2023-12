Terrorismo: arrestato imam a Madrid, è accusato di indottrinare minori al jihadismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia civil spagnola ha arrestato a Madrid un imam che avrebbe approfittato della sua posizione per radicalizzare i minori a cui insegnava al fine di reclutare potenziali candidati per l'organizzazione terroristica Stato Islamico. Secondo quanto riferito in un comunicato, il detenuto è un uomo di 44 anni per il quale è stata disposta la custodia cautelare in carcere. L'indagine è iniziata l'anno scorso, quando è stato scoperto che una persona a Madrid legata all'ideologia jihadista stava indottrinando dei minori. Queste attività non sarebbero passate inosservate nella comunità in cui venivano svolte. Ciò ha causato un conflitto che ha portato l'accusato a essere costretto a lasciare la moschea, anche se avrebbe continuato lo stesso in ambienti più privati. L'arrestato esaltava nei suoi discorsi la figura dell'attentatore suicida come figura legittima nella lotta contro ebrei, cristiani e apostati, teorie che esponeva nelle lezioni che teneva ai minori come esempio di condotta da seguire per tutti i musulmani. (Spm)