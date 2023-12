Russia: elezioni presidenziali si terranno 17 marzo 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il voto del Consiglio federale, camera alta del Parlamento russo, ha stabilito che le elezioni presidenziali in Russia si terranno il 17 marzo 2024. Lo ha riferito l'agenzia di stampa "Ria Novosti". La decisione entra in vigore subito, il che inizia automaticamente la campagna elettorale in Russia, secondo la presidente del Consiglio federale russo, Valentina Matvienko. La funzionaria ha aggiunto che le prossime elezioni sono un evento che "determinerà il futuro vettore di sviluppo della Russia". (Rum)