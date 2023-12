Roma: minaccia la ex al telefono mentre era su autobus, passeggera lo sente e lo fa arrestare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 32enne cittadino cubano, è stato arrestato questa mattina dagli agenti della polizia di Roma che hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal dip del tribunale capitolino. L'uomo, secondo quanto emerso in una indagine svolta dagli agenti del V Distretto Prenestino e del VII Distretto San Giovanni, è gravemente indiziato di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. L'indagine è stata avviata a seguito della segnalazione fatta da una donna all'112 numero unico di emergenza, nella quale riferiva che mentre si trovava sull'autobus aveva sentito un ragazzo di colore proferire al telefono frasi minacciose di enorme gravità, rivolte alla sua ex compagna, accusata di non fargli vedere la loro figlia di pochi anni, e che aveva deciso così di registrare tutto sul suo telefono cellulare. (segue) (Rer)