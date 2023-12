Roma: minaccia la ex al telefono mentre era su autobus, passeggera lo sente e lo fa arrestare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie alle informazioni fornite dalla persona che aveva assistito alla telefonata e a seguito di controlli incrociati, i poliziotti sono riusciti a risalire all'uomo. A carico del 32enne vi erano diversi interventi di Polizia per liti animate con l'ex compagna e dal 2020 risultano ripetuti episodi di minacce e molestie nei confronti di quest'ultima. La vittima a seguito di un intervento aveva riferito agli agenti di aver iniziato una relazione con l'uomo nel 2016 e che lo stesso era solito assumere, anche quotidianamente, sostanze alcoliche e proprio per tale motivo aveva preferito interrompere la sua relazione al fine di tutelare la figlia che stava per nascere. Un ulteriore intervento si è reso necessario nel febbraio 2022 quando il 32enne in stato di totale agitazione si era recato presso l'abitazione della donna per vedere la figlia, ma non gli era stato permesso, e da qui ne era nata una lite. A seguito dell'ultima segnalazione, la vittima ha confermato agli agenti di aver ricevuto diverse telefonate e messaggi con cui l'ex compagno la minacciava. L'uomo è stato quindi arrestato e a seguito di convalida è stata applicata la misura cautelare in carcere. (Rer)