Medio Oriente: Russia, difficile che conflitto israelo-palestinese finisca presto

- Non c'è speranza che lo scontro armato tra Israele e il movimento islamico palestinese Hamas finisca nel prossimo futuro. Lo ha sostenuto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, intervistata dal canale "Solovjev Live". "Ci sono state guerre, ci sono stati attacchi terroristici, c'è stato tutto (in Medio Oriente), ma quello che è successo il 7 ottobre e va avanti da due mesi (...) sfortunatamente, non c'è speranza che questo finirà nel prossimo futuro", ha detto Zakharova. (Rum)