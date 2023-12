Imprese: Thales Alenia Space firma contratto con PT Len Industri per fornire immagini radar e ottiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67 per cento) e Leonardo (33 per cento), ha firmato un contratto multi-missione con PT Len Industri per la fornitura di una costellazione di Osservazione della Terra all'avanguardia basata su sensori radar e ottici destinata al ministero della Difesa indonesiano. Le due aziende uniranno le proprie forze per dispiegare in Indonesia un sistema end-to-end comprendente il segmento spaziale e quello di terra. Questa costellazione di Osservazione della Terra include satelliti ottici e radar perfettamente integrati e gestiti attraverso un segmento di terra multi-missione a cui contribuisce Telespazio (Leonardo 67 per cento, Thales 33 per cento). Le soluzioni di Thales Alenia Space, collaudate dal punto di vista operativo, sono alimentate dall'intelligenza artificiale per garantire una rapida reattività del sistema e capacità avanzate a livello ISR (Intelligence, Sorveglianza e Ricognizione). La costellazione sarà gestita da PT Len per soddisfare i requisiti del ministero della Difesa in materia di sicurezza e sovranità dell'Indonesia. (segue) (Com)