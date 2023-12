Imprese: Thales Alenia Space firma contratto con PT Len Industri per fornire immagini radar e ottiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In collaborazione con Thales Alenia Space, PT Len svilupperà un sistema di terra multi-missione per il controllo, la manutenzione, il processamento e l'elaborazione dei dati per il Sistema Satellitare di Difesa. Inoltre, attraverso una partnership con BlackSky, PT Len garantirà al Ministero della Difesa l'accesso alla costellazione di satelliti di osservazione della Terra esistente ad elevata frequenza di osservazione. Questo servizio fornirà capacità satellitari Isr iniziali per il ministero della Difesa e le forze armate nazionali indonesiane, prima dell'entrata in operatività del Sistema Satellitare di Difesa. La costellazione indonesiana di Osservazione della Terra sarà realizzata sulla base della soluzione radar e ottica "all-in-one" di Thales Alenia Space, grazie alle comprovate capacità dell'azienda nella fornitura di sistemi complessi end-to-end che includono anche le componenti chiave di Telespazio per il segmento di terra. La costellazione indonesiana di Osservazione della Terra si basa sulle competenze di Thales Alenia Space in Francia nella realizzazione di sensori ottici e di Thales Alenia Space in Italia nella costruzione di satelliti radar. (segue) (Com)