Imprese: Thales Alenia Space firma contratto con PT Len Industri per fornire immagini radar e ottiche (3)

- "Thales Alenia Space che vanta una lunga collaborazione con gli operatori satellitari indonesiani, è onorata di aver ottenuto per la prima volta l'opportunità di lavorare su un programma cruciale per il Ministero della Difesa indonesiano" - ha dichiarato Hervé Derrey, amministratore delegato di Thales Alenia Space - "Vorrei ringraziare PT Len Industri per aver riposto la sua fiducia nella nostra azienda. Capitalizzando la nostra lunga esperienza nell' Osservazione della Terra, siamo orgogliosi di celebrare una nuova pietra miliare per le esigenze di sovranità e sicurezza dell'Indonesia, fornendo un sistema integrato ottico e radar unico nel suo genere". "Sono estremamente soddisfatto di poter contribuire a soddisfare le esigenze del Ministero della Difesa indonesiano con le nostre soluzioni radar e ottiche, cosiddette "all-in-one" - ha affermato Massimo Claudio Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space Italia. Una combinazione perfetta tra la nostra lunga esperienza e le nostre capacità industriali nei sensori ottici e radar nonché nelle piattaforme più piccole destinate a sistemi di Osservazione ad alta frequenza di ripresa. Ancora una volta stiamo spingendo i limiti delle capacità dei sistemi grazie alle tecnologie spaziali emergenti". (segue) (Com)