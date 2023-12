Imprese: Thales Alenia Space firma contratto con PT Len Industri per fornire immagini radar e ottiche (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bobby Rasyidin, presidente-direttore di PT Len Industri (Persero) ha espresso il suo ottimismo riguardo alla collaborazione tra Len e Thales Alenia Space, affermando che "la cooperazione tra Len e Thales Alenia Space è un modo positivo per aumentare la nostra indipendenza nel settore della difesa". Attraverso questa partnership, si prevede che PT Len rafforzerà le proprie capacità per gestire e operare sistemi e progetti satellitari. Inoltre, gestendo l'elaborazione e l'analisi delle immagini satellitari per questo progetto, PT Len rafforzerà la propria posizione di fornitore di sistemi di difesa critici in Indonesia. (Com)