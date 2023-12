Spagna: oggi incontro tra ministri Uguaglianza e Interno per affrontare violenza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra per l'Uguaglianza spagnola, Ana Redondo, incontrerà oggi il responsabile del dicastero dell'Interno, Fernando Grande-Marlaska, con il quale discuterà della protezione delle vittime di violenza di genere. Come riferisce l'agenzia di stampa "Europa Press", il numero di donne uccise a causa della violenza di genere in Spagna è stato pari a 55 vittime nel 2023 e 1.237 dal 2003, anno in cui è iniziata la compilazione di questi dati. L'incontro si terrà presso la sede del ministero dell'Interno e al termine della riunione i due ministri ne riferiranno il contenuto in una conferenza stampa.(Spm)