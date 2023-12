Bangladesh: Alta corte nega rilascio su cauzione segretario generale Bnp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alta corte del Bangladesh ha respinto oggi la richiesta di rilascio su cauzione di Mirza Fakhrul Islam Alamgir, segretario generale del Partito nazionalista (Bnp), arrestato il 29 ottobre. Lo ha deciso un collegio formato dai giudici Mohamed Salim e Shahed Nuruddin. I giudici hanno anche chiesto alla pubblica accusa di motivare entro sette giorni perché Fakhrul non debba essere liberato su cauzione. L’Alta corte è stata adita dopo il rigetto dell’istanza di liberazione da parte di due tribunali di grado inferiore, la Corte del magistrato metropolitano e la Corte d’assise di Dacca. Il politico, 75 anni, è stato arrestato nell’ambito dell’ondata di arresti seguita agli scontri tra manifestanti e forze dell’ordine avvenuti nella capitale il 28 ottobre. In particolare, Fakhrul compare in una denuncia registrata dalla stazione di polizia di Ramna contro 59 dirigenti e attivisti del Bnp per l’attacco alla residenza del giudice capo (il presidente della Corte suprema), il cui cancello è stato sfondato e contro la quale sono stati lanciati mattoni. Il Partito nazionalista del Bangladesh, principale forza di opposizione, manifesta da mesi per chiedere le dimissioni del governo in carica, guidato dalla premier Sheik Hasina, leader della Lega popolare (Al), e l’insediamento di un esecutivo ad interim fino alle elezioni. Il Bnp, inoltre, contesta il calendario pubblicato il 15 novembre dalla Commissione elettorale, che ha convocato le elezioni per il 7 gennaio 2024. (segue) (Inn)