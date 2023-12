Bangladesh: Alta corte nega rilascio su cauzione segretario generale Bnp (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito nazionalista ha boicottato le elezioni del 2014 e perso nettamente quelle del 2018 alle quali si è presentato senza la sua presidente, l’ex premier Khaleda Zia, condannata pochi mesi prima a cinque anni di reclusione per appropriazione indebita e a sette anni per abuso di potere, condanne che il Bnp ritiene politicamente motivate. Il 30 novembre è scaduto il termine per la presentazione dei documenti di candidatura e il Bnp non si è presentato. Secondo un comunicato del ministero degli Esteri di Dacca, “una frazione” del Bnp “invece di partecipare ha fatto ricorso all’incendio di proprietà pubbliche e private, ai blocchi, agli scioperi e alle aggressioni, e sta boicottando le prossime elezioni (anche se molti dei suoi stessi leader stanno partecipando)”: su 2.711 documenti di candidatura ricevuti dalla Commissione elettorale, 1.964 sono stati presentanti da esponenti di 30 partiti politici, su 44 partiti registrati, e 747 da candidati indipendenti, tra cui “un buon numero di ex parlamentari e dirigenti del Partito nazionalista del Bangladesh”. (segue) (Inn)