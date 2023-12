Bangladesh: Alta corte nega rilascio su cauzione segretario generale Bnp (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I disordini e gli arresti di esponenti e dirigenti del principale partito di opposizione hanno suscitato reazioni preoccupate. Il 30 ottobre le ambasciate in Bangladesh di sette Paesi – Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Norvegia, Regno Unito e Stati Uniti – a nome dei rispettivi governi hanno espresso preoccupazione per la violenza e fatto appello alla moderazione. In una nota congiunta, le sette rappresentanze diplomatiche hanno esortato “tutte le parti a esercitare la moderazione, a evitare la violenza e a collaborare per creare le condizioni per elezioni libere, eque, partecipate e pacifiche”. In risposta al comunicato il ministro degli Esteri bengalese, Abul Kalam Abdul Momen, ha convocato i diplomatici stranieri e si è detto “scioccato dalla violenza” ma “non sorpreso”. “Il Bnp e i suoi alleati hanno una lunga storia di violenza” e “non sono cambiati molto”, ha dichiarato. Inoltre, ha accusato il partito di opposizione di cercare di “fuorviare le missioni diplomatiche” e gli “amici stranieri”. (segue) (Inn)